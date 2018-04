Mestre retrasa la licencia del hotel de Aragón y exige mejoras en el solar

Cinco años después de la firma del convenio con Expogrupo (actual Selenta Group) para trasladar el hotel previsto junto al Jardín Botánico, y más de dos del derribo del ayuntamiento de la avenida Aragón, el solar donde se debería levantar el futuro hotel de hasta 20 alturas sigue sin urbanizar y acumulando basura y degradación.

El empresario hotelero Jordi Mestre (actual propietario del grupo) ha informado al ayuntamiento de que no recogerá las llaves del solar, ni asumirá la propiedad del mismo, con todas sus consecuencias, porque la parcela no está en condiciones, según informó ayer la cadena SER.

El empresario responde así al requerimiento que le ha hecho llegar la Concejalía de Desarrollo Urbano para que pase a recoger las llaves del solar, en cuyo derribo y vallado el consitorio invirtió casi medio millón de euros. Aduce que el vallado de la parcela no coincide con la alineación de la propiedad y que el ayuntamiento no ha derribado la losa de hormigón. Las fuentes de la Concejalía de Urbanismo consultadas quitan importancia a estos detalles y aseguran que la losa de hormigón no se puede demoler por seguridad y que la valla se alineará correctamente cuando el empresario pida la licencia de obras. Aseguran que intentarán buscar una solución dialogada con el promotor hotelero, si bien recuerdan que los plazos para solicitar licencias, vinculados a la ATE del València (que caduca en octubre del año próximo) se agotan. El ayuntamiento asegura que recurrirá a todas las vías que el derecho permita y no descartan tramitar una orden de edificacion.

Fuentes de Urbanismo destacan que se está produciendo una «situación absurda» por la negativa del empresario a recoger las llaves, una postura que respondería a la negativa del empresario a edificar el hotel antes de que se derribe (en caso de que finalmente se haga) el vecino estadio de Mestalla, por las molestias y perjuicios que esto podría suponer a su establecimiento.

El convenio suscrito en 2013 por el gobierno de Rita Barberá con Selenta Group fijaba una penalización de 17 millones de euros si el ayuntamiento no ejecutaba antes de la primavera de 2015 el derribo del ayuntamiento de la avenida Aragón. Sin embargo no fijaba plazos ni penalizaciones para el empresario por incumplimiento de obligaciones. Las «prisas» por derribar el ayuntamiento de Aragón no han tenido correlación por parte de Mestre. El solar lleva más de dos años libre y la reparcelación de Mestalla aprobada desde hace meses.