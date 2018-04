Campillo releva al jefe de personal del ayuntamiento

El concejal de Gobierno Interior del Ayuntamiento de València, Sergi Campillo (Compromís), ha relevado al jefe de personal del consistorio, Vicente Salvador, nombrado en su día por el Gobierno de Rita Barberá. Según fuentes de la concejalía, su labor en este tiempo ha sido muy satisfactoria, pero «hay ciclos que se acaban y empiezan otros». Su sustituto, cuyo nombre no ha trascendido, podría venir de fuera del consistorio en comisión de servicios, aunque todo parece indicar que el «relevo» no se producirá de manera inmediata.

Vicente Salvador es funcionario desde el año 1991 y después de pasar por la Oficina Técnica Laboral y el servicio de personal acabó sustituyendo en la jefatura del citado servicio al fallecido José Sena. Su nombramiento lo propuso el concejal del Partido Popular Vicente Igual, que en la última etapa de gobierno de Rita Barberá fue responsable de Personal y que en la actualidad continúa como concejal popular en la oposición.

Salvador estaba considerado, por tanto, un cargo de confianza del anterior gobierno del PP, por lo que distintas fuentes han considerado «lógica» su sustitución en un gobierno de signo político diametralmente opuesto. Hay quien opina incluso que «ha tardado en llegar», pues en otras concejalías ese tipo de relevos se han producido antes.





Cambio de ciclo



Para el concejal de Gobierno Interior del Ayuntamiento de València, Sergi Campillo, se trata de un «relevo» normal. «Yo estoy muy contento con su labor durante este tiempo, es una persona muy trabajadora, pero hay ciclos que se acaban y otros que empiezan», dijo sucintamente el edil, que no quiso explicar nada más sobre los motivos del cambio.

En ese sentido, fuentes de la concejalía quisieron precisar que no se trata del fin de un «ciclo político», sino de «un nuevo planteamiento de políticas de personal que necesita de alguien que esté más en esa línea». «Si fuera una cuestión política, hubiera salido más gente», añadieron las fuentes.

Campillo indicó, en cualquier caso, que no se trata de un relevo inminente. De hecho, el expediente no irá a la Junta de Gobierno de este viernes, sino dentro de aproximadamente un mes. Y todo parece indicar que su sustituto vendrá de fuera de la casa en comisión de servicios. De nombres, la concejalía prefiere no hablar todavía.