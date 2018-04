Grezzi dice que el carril bici de la gran vía tendrá «una separación clara» del bus

El concejal de Movilidad Sostenible en el Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, aseguró ayer el carril bus y bici que se proyecta para la avenida Fernando El Católico de la ciudad contempla «una separación clara», aunque no será segregado. Como adelantó Levante-EMV será el primer carril de la ciudad compartido por autobuses, taxis y bicicletas.

Grezzi celebró ayer con el alcalde Joan Ribó el Día de la Bicicleta en el consistorio, con el que arranca el Bicifest 2018, organizado por el Ayuntamiento de València a través de la Concejalía de Movilidad Sostenible, València Ciutat Amable y Aula de la Bici. El edil se refirió en el acto a este novedoso carril y explicó que la idea en las grandes vías Fernando El Católico y Ramón y Cajal «es hacer una banda lateral» para las bicis, aunque matizó que se está «acabando de definir la anchura». Así, resaltó que el carril bus-taxi «tendrá su espacio definido separado del carril bici».

Preguntado por si el espacio destinado a los autobuses ampliará su anchura o mantendrá la misma, Giuseppe Grezzi reiteró que «se está haciendo ahora el diseño» y afirmó que «a ese nivel de detalle no se ha llegado todavía». «Por supuesto, cada uno debe tener su espacio. Si un carril bus no tiene la anchura suficiente no sirve. Nosotros queremos que sirva y trabajaremos en esas coordenadas», insistió el titular de Movilidad Sostenible. Grezzi agregó que la forma de carril bici que se proyecta para este entorno de València «existe en todas las ciudades del mundo, desde Londres a París y España». «No estamos inventando nada nuevo. Adaptamos las circunstancias viarias a nuestra ciudad», dijo.