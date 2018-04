La mujer del jefe de Personal cesado deja su puesto en Deportes

El destituido jefe de Personal del Ayuntamiento de València, Vicente Salvador, será relevado en el puesto por la actual responsable de la Universidad Popular, Amparo Mateu Cerdá, que ya realizó labores de personal en el Ayuntamiento de Xàtiva. En paralelo, la esposa de Salvador, Pilar Ballester, ha solicitado su baja como jefa de sección de la Concejalía de Deportes para ocupar otro puesto similar en otro departamento, aunque todo parece indicar que esta decisión la tomó antes del cese de su marido.

Ayer la Concejalía de Gobierno Interior, que dirige Sergi Campillo, no quiso dar más datos sobre la destitución del jefe de Personal más allá de las que ya dio el día anterior. Se trata simplemente de un cambio de ciclo, de nuevas políticas en las que no encajaría este cargo de confianza, nombrado por el anterior gobierno del PP. No habría relación alguna, recalcaron, con las oposiciones a auditor organizadas por el consistorio valenciano, como habían sugerido algunas fuentes.

Y tampoco quisieron revelar el nombre de la persona que lo sustituirá, cuyo nombramiento se aprobará en una Junta de Gobierno en el mes de mayo.

Fuentes conocedoras de la situación aseguraron a este periódico, sin embargo, que la persona elegida es Amparo Mateu Cerdá, que en la actualidad dirige la Universidad Popular de València. Se trata de una funcionaria que ya está en la casa y que tiene experiencia en este campo, pues anteriormente se dedicó a ello en el Ayuntamiento de Xàtiva, dijeron las fuentes.

Al frente de la Universidad Popular ha preparado y presentado el nuevo plan estratégico de la entidad, propuesta que fue aprobada por la Junta Rectora y que será aplicada en los próximos años

Precisamente, su llegada en comisión de servicios y su pertenencia a la Universidad Popular, cuya plantilla no se considera orgánicamente del ayuntamiento, es uno de los tramites que hay que realizar ahora y que más tarda.



Dimisión de la esposa

Por otro lado, también se ha sabido ahora que la esposa de Vicente Salvador, Pilar Ballester, ha pedido su salida del puesto que actualmente ocupa en la Concejalía de Deportes, concretamente jefa de sección. Su idea es recalar en otro departamento con similares condiciones, y todo ello al margen de lo que ha ocurrido con su marido. Según las fuentes consultadas por este periódico, la decisión la tomó antes de eso y no tendría relación una cosa con la otra.

Y en lo que se refiere al propio Vicente Salvador, todo parece indicar que cambiará de servicio dentro del Ayuntamiento de València, aunque aún no habría decidido en cuál recalar, pues tiene «ofertas» de varios de ellos por la gran trayectoria que tiene en la gestión municipal al frente de personal.