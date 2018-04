La titularidad de la ZAL no paraliza el proyecto

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, quiso dejar claro ayer que el destino de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) se decidirá en «concurso público» con criterios no que no serán únicamente económicos, sino que también tendrán en cuenta los tráficos portuarios y, como en cualquier concurso público, ha dicho, «sin capacidad subjetiva de elección», en referencia a las «acusaciones» de «venderlo todo» a empresas de China.

En cuanto a los terrenos de la ZAL, que algunos propietarios aseguran que todavía son suyos a pesar de las expropiaciones, el presidente de la APV dijo que, en todo caso, «la titularidad de suelo público es patrimonio público tras la expropiación y los recursos sobre el justiprecio no impiden la puesta en marcha de obras y proyectos porque no los paralizan al no estar cuestionada la titularidad de los mismos».