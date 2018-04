Aitana desfila como la primera capitana de los moros del Marítimo

Las danzas orientales, la música propia de los moros y cristianos, las haimas y los desfiles tomaron el paseo marítimo durante este fin de semana. Allí, la Agrupación de Moros y Cristianos del Marítimo celebraba su «mig any fester» y lo hacía con todo tipo de actos. Entre ellos destacó, un año más, el desfile infantil que tuvo lugar durante la mañana. Pero el de este año era un desfile especial, sí, porque por primera vez, tras once años de celebraciones el honor de representar la capitanía recaía en una niña, concretamente, en Aitana de Paco. El presidente de la Agrupación, Francisco Fenoll, le hacía entrega de la banda conmemorativa poco antes del desfile. Pero era durante el mismo cuando Aitana demostraba a todos los presentes el por qué de este nombramiento. Y es que, a sus 10 años es toda una virtuosa ya de la danza oriental, manejando incluso el sable con gran soltura. «Me gusta cómo expreso lo que siento con la danza. Cuando bailo siento el baile y la verdad es que es muy bonito la experiencia de hacerlo frente a toda esta gente», decía la protagonista.

Por su parte, su madre Ana Flores daba las «gracias» a la Agrupación por este reconocimiento y contaba que su hija lleva desde los cuatro años bailando danza oriental y también participando en las embajadas del Marítimo, pues la asociación Peloki, de la que Flores es fundadora, es la encargada de organizarla.

«Me gusta la danza oriental, el hip hop y la danza urbana. Cuando al gente me aplaudía en el desfile me gustaba mucho, ha sido una maravilla porque me han aplaudido y apoyado en todo momento», comentaba la joven bailarina tras la entrada de ayer.

Por su parte, el autor de las embajadas y fundador de la Agrupación, Miguel Ángel Bustos, hacía un balance «muy positivo» de todo este fin de semana. Recordaba que la fiesta grande llegará en julio y reivindicaba que «en València hace 40 años que se desarrollan actos de Moros y Cristianos» y, por tanto, es una fiesta «arraigada» y que cada vez va a más. Bustos contó que ayer desfilaron unos 65 niños y niñas en siete escuadras y destacó el papel del ballet Ahlam de Alaquàs, que también participó.