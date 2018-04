Menguzzato dice que las cien multas a taxistas en Fallas se pusieron cuando los conductores ya conocían las tarifas

Anaïs Menguzzato, concejala de Protección Ciudadana, se reunió ayer con representantes del sector del taxi para aclarar situaciones como la que se produjo el pasado 15 de marzo cuando algunos taxistas aplicaron la tarifa propia de festivos cuando, según la Orden 3/2016 de 1 de marzo, no lo era. Aquel día se impusieron un centenar de multas, pero la concejala asegura que no se puso ningún dispositivo especial.

Menguzzato explicó, en una reunión que calificó de «satisfactoria», que la Policía Local de València no organizó ningún dispositivo específico para denunciar a taxistas sino que se informó desde primera hora de la mañana sobre la tarifa que debían aplicar ese día. De hecho, la mayoría de las denuncias que se pusieron fueron por la tarde a pesar de que se informó desde primera hora de la mañana sobre la tarifa que debían aplicar.

Concretamente, Policía Local denunció a 18 taxistas desde las 8 de la mañana hasta las 12 por no aplicar la tarifa adecuada y desde las 12 de la mañana, «hora en la que todos los taxistas de la ciudad debían saber cuál era la tarifa que tenían que aplicar ese día», según la concejala de Protección Ciudadana, hasta las 21 horas, la Policía Local denunció a otros 88 taxistas.