Los socialistas seguirán asesorando sobre la renta valenciana de inclusión

El Partido Socialista y Compromís, socios de Gobierno en el Ayuntamiento de València y en la Generalitat Valenciana, mantienen sus discrepancias acerca de la conveniencia o no de que el primero informe y asesore desde sus agrupaciones locales a los posibles beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión, impulsada por el segundo. Después de que la propia vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y varios concejales de Compromís en el Ayuntamiento de València reprocharan a los socialistas el supuesto aprovechamiento político de esta iniciativa, ayer por la mañana los líderes locales de ambas formaciones, Sandra Gómez y Joan Ribó, hicieron un llamamiento a la tranquilidad, pero manteniendo sus posturas de salida.

El alcalde no quiso magnificar esta situación ni reproducir el término «ultra» utilizado por Mónica Oltra, pero resaltó que «el Ayuntamiento de València tiene unos grandes trabajadores en los Servicios Sociales y que en una sociedad del siglo XXI las cosas se hacen desde los servicios sociales». "En los siglos XIX y XX estas cosas se hacían desde los sindicatos, los partidos, las ONGs etc., pero como alcalde quiero resaltar la importancia de que las cosas se hagan de manera oficial», recalcó. Aún así, no pidió a los socialistas una rectificación, sino simplemente poner en valor los mecanismos oficiales de una sociedad desarrollada. «No es bueno confundir el Estado con un partido. Eso siempre genera problemas y la historia está plagada de problemas en este sentido», explicó.

Por su parte, la portavoz socialista, Sandra Gómez, hizo también un llamamiento a la tranquilidad y dijo no ver el problema en asesorar a la ciudadanía para que presenten sus solicitudes a la Renta Valenciana de Inclusión. «El Partido Socialista tiene una historia muy ligada a las Casas del Pueblo y por tanto estas iniciativas son muy habituales en tareas como empleo, mujeres, dependencia, extranjería... Va en la forma de hacer política de Partido Socialista», explicó Sandra Gómez, que aclara que su intención es «informar, ayudar y en ningún caso tramitar» esta renta de inclusión.

Según dijo, hay personas que ni siquiera saben dónde está la sede de los servicios sociales y ellos lo que quieren es ayudar en este sentido. Así pues, no piensa cesar en este empeño. Es más, reitera la idea de los socialista de poner las ocho agrupaciones locales a disposición de los ciudadanos para informar sobre este asunto.



«Otros partidos lo hacen»

Es más, aseguró que «esto no lo hacemos nosotros solos. También otras formaciones políticas lo han hecho», en referencia a Compromís y asuntos concretos como la dependencia o la prescripción de ayudas impagadas. «La idea es buena, solo es informar, no creo que haya ningún problema», aseguró.

Además, cree que todo se pueda hablar sin necesidad de llegar a los mensajes en las redes sociales, en referencia a la gresca formada ayer por Mónica Oltra y varios concejales de Compromís. Eso sí, los mensajes que la tachaban de «ultra», provenientes de la vicepresidenta del Consell, cree que son «desafortunados».

Esa gresca, aunque con un tono más moderado, siguió ayer en las redes sociales, donde el portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Manolo Mata, defendió también la labor histórica de las casas del pueblo.