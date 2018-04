Oltra marca el territorio visitando los centros que tramitan la renta de inclusión

El enfrentamiento entre Compromís y el Partido Socialista -ambos socios de gobierno en el ayuntamiento de València y en la Generalitat Valenciana- a cuenta de la Renta Valenciana de Inclusión vivió ayer un nuevo episodio. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, visitó los centros de servicios sociales municipales, poniendo en valor el trabajo de los funcionarios municipales frente a la idea de los socialistas de dar información y asesoramiento desde sus agrupaciones locales a todo aquel que la necesitara. De paso, se dio cuenta de la avalancha de peticiones en la primera semana de entrada en vigor de la ley, pues solo en los 11 centros de servicios sociales de la capital se han recibido 4.500 solicitudes.

Acompañando a Mónica Oltra estuvieron las concejalas de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, y la de Servicios Sociales, Consol Castillo, que departieron y se fotografiaron con los trabajadores que llevan a cabo los trámites de la renta de inclusión.

Según explicó Isabel Lozano, «a principios de la semana se han registrado hasta 1.000 atenciones diarias» y durante los dos últimos días bajó la media, con unas 800 atenciones al día. Concretamente, el jueves la cifra de personas atendidas fue 787.

Consol Castillo, por su parte, se hizo eco de la tarea desarrollada en los mencionados centros y agradeció el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores de estos centros, encargados de tramitar la Renta de Inclusión Social «para garantizar que todas las personas tengan cubiertas las necesidades básicas».

Las dos responsables municipales enmarcaron esta visita a los centros sociales en la jornada de Puertas Abiertas celebrada dentro de la campaña de la Generalitat «La cuarta pata».

Consol Castillo explicó que «una de las cosas observadas es el gran nivel de profesionalidad de la gente que está al servicio de la ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida». Por lo tanto, concluyó, «desde el Ayuntamiento de València queremos valorar la labor de los trabajadores y trabajadoras de nuestros centros municipales –tanto trabajadores sociales como educadores y administrativos– porque son los que de la mano de la ciudadanía trabajan por la mejora de su calidad de vida».

Precisamente, la conveniencia de que sean los funcionarios y solo los funcionarios los que hagan la labor de información y atención a los posibles beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión ha sido el principal argumento de Compromís frente a la idea de sus socios de gobierno, el Partido Socialista, de utilizar sus ocho agrupaciones locales para informar y asesorar también a aquellas personas que quieran solicitar esta ayuda.



Volvería a llamarlos «ultras»

Abundando en ese enfrentamiento, Mónica Oltra aseguró en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell que volvería a escribir el tuit en el que tachó de «ultra» al PSPV-PSOE por querer asesorar a la ciudadanía acerca de la renta de inclusión, ya que esas acciones «no son propias» de partidos progresistas o socialdemócratas, reiteró.

Oltra explicó que tras escribir ese tuit, llamó «inmediatamente» al president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, para informarle de que había escrito un mensaje que «a lo mejor tenía una consecuencia», y añadió que ambos están «absolutamente de acuerdo».

«El president lo tiene claro, igual de claro que yo; y menos mal que el tuit lo hice yo», dijo Oltra, quien añadió que «es cierto lo que dice el president, que luego los partidos hacen lo que quieren».

Oltra explicó también que antes de escribir el tuit «se había hecho alguna llamada antes en otros ámbitos y no se había podido localizar a nadie», e ironizó diciendo que el tuit «surtió efecto» y provocó «que todo el mundo estuviera localizable».

En su opinión, es una «irresponsabilidad» que no se vea que este trabajo lo tienen que hacer profesionales, pues «esto no es una ayuda para pintar la fachada de tu casa», sino una ayuda que tiene que ver con personas que viven en una situación de emergencia social y necesitan «4» su proyecto vital.

Además, explicó que muchas veces esas personas tienen «vergüenza» de pedir la ayuda, porque se sienten «culpables» en una sociedad que tiende a «estigmatizar la pobreza», y lamentó que se esté «frivolizando» con un trabajo que tienen que hacer los profesionales. «De la misma manera que no vamos a vacunarnos a un lugar que no sea un centro de salud, la enfermedad social no se combate en otro lugar que no sea un centro profesional de servicios sociales», concluyó.