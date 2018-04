El presidente de la Interagrupación se queda sin voz y voto en los plenos de la JCF

Que el ejercicio fallero se presentaba interesante por su carácter preelectoral es algo que se veía venir. Pero lo que no cabía esperar es que los acontecimientos se desarrollaran a la velocidad que lo hace. Empezó con el comunicado de la Interagrupación criticando el papel otorgado a las Fallas en la dançà y con el órdago a la fallera mayor, Rocío Gil; siguió con la salida de tono del concejal Pere Fuset durante la fiesta de fin de ejercicio y la posterior parodia del mismo por parte del presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández Motes. Horas después fueron Joan Ribó y Sandra Gómez quienes pidieron tranquilidad, que rompió el edil Giuseppe Grezzi con un tuit incendiario. Después vino la asamblea de presidentes con el enfrentamiento entre Fuset y Motes y la no negativa a pedir disculpas públicas por parte de la Inter a la fallera mayor, cosa que el edil sí que había hecho a los que había insultado. Después tuvo lugar la asamblea de las agrupaciones, en la que Motes lanzó una moción de confianza ganada de antemano; pero que estuvo acompañada de la salida de tres de sus directivos coincidiendo con el final del ejercicio. Y se remató con la derrota de Motes en la elección de presidente de su agrupación, aunque ayer aún vivió un nuevo episodio con la puesta de largo del PSPV, versión Fiestas, en la carrera preelectoral.

Lo cierto es que a Motes se le acumularon los reveses en pocas horas. Primero, con la renuncia a seguir el próximo curso de dos de sus directivos «moderados»; José Pastor (reelegido presidente del Marítimo) y Nico Garcés (quien también dejará la delegación de Falla de la Junta Central Fallera). Pero más grave es que, en la asamblea anual de renovación de cargos, fuera derrotado en su propio terreno, en Rascanya, donde Diego García le ganó la votación.

Situación insólita

Esta elección deja una situación, cuanto menos, insólita. Motes se encuentra en la paradoja de que representa, teóricamente, a todos los falleros pero no a los de su barrio. Hace un año, el colectivo de presidentes de Agrupación le votó como presidente. Fue un empate a once con Fernando Manjón y la retirada de éste evitó la «segunda vuelta», aunque ya se apreciaba un resquebrajamiento en el «sindicato de las fallas» que sólo se ha cohesionado en la animadversión hacia edil Pere Fuset. Prueba de ello es, por ejemplo, que la Inter se ha enrocado a la hora de no hacer pública la disculpa que hicieron particularmente a la fallera mayor por la polémica de la «dansà» por no ver motivos para ello y que habría supuesto dar la razón al edil.

Un «portavoz»... sin voz

La cuestión es que ahora se produce una paradoja: el, teóricamente, máximo representante de los colectivos falleros ha dejado de tener voz y voto en los plenos de la Junta Central Fallera. Y es que, en el Reglamento Fallero, el presidente de la Interagrupación no «existe». Se habla de la Inter como un ente que tendrá sus normativa propia (sin especificar su pirámide directiva) y en el pleno de la Junta Central Fallera sólo se reconocen a los presidentes «o cargos delegados·» de las Agrupaciones. Ahí es donde tenía Motes la posibilidad de intervenir (y lo hacía con lógica frecuencia) pero como presidente de Rascanya. Y resulta complicado pensar que el nuevo dirigente, Diego García, delegue en él.

La asamblea de presidentes tiene su punto enrevesado porque los miembros del pleno (incluyendo los presidentes de Agrupación), tienen voz, pero no voto. Ahí, Motes sí que podría intervenir si lo hace con el voto delegado de su falla, Santiago Rusiñol-Conde Lumiares firmada por su presidente. Aún así, la JCF iba a consultar los textos legales ante esta nueva, por inusitada, situación por si existían otros recovecos reglamentarios.

A lo que sigue teniendo Motes pleno derecho es a ser el interlocutor de la Interagrupación en cualquier reunión o debate mientras conserve la confianza del resto del colectivo, como así ocurre, ya que sigue teniendo un grupo fuerte de apoyo, incluyendo los que, aún pensando que su figura está amortizada, no quieren ofrecer su cabeza en bandeja al concejal. Es mucho más previsible que el varapalo no le lleve a dimitir y que continúe hasta las elecciones de la Inter de 2019.