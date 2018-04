"La falta de financiación al transporte es indignante"

Los Presupuestos Generales del Estado no incluirán 38 millones de euros para financiar el transporte metropolitano de València. Así lo confirmó definitivamente el Ministerio de Hacienda el viernes, después de que el 14 de abril dejara «con la puerta en las narices» a una delegación formada por más de 50 alcaldes, con Joan Ribó al frente. Ya entonces los ediles mostraban su indignación y menosprecio por parte del Gobierno central. Unas opiniones que ayer se repetían desde los representantes políticos y también desde la federación de vecinos o la plataforma por el transporte de l´Horta Sud.

El presidente de la Mancomunidad Intermunicipal de l´Horta Sud y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, decía que le parece «inaceptable y humillante que el ministerio no nos dejara ni entrar al vestíbulo y que ahora decida, tan solo, crear una comisión de estudio». Y lanza una pregunta al aire que comparten muchos de sus colegas: «Me gustaría saber qué tienen de diferente los ciudadanos de Madrid, Barcelona o Canarias que no tengamos los de València para que no se nos conceda una subvención para el transporte metropolitano cumpliendo con todos los requisitos para ello». Requisitos entre los que, por cierto, está la existencia de una Autoridad Metropolitana, que el Partido Popular cerró, y que funciona de nuevo desde el 1 de enero de 2017.

Esta indignación es compartida por la alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, que considera la decisión «decepcionante» e «injusta» y se pregunta «qué más tenemos que hacer para que nos tengan en cuenta». Y critica que el Gobierno se está equivocando «en el fondo, en el qué y en el cómo».

Puig planteará una reunión

Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, asegura que la negativa del Ministerio es «una gota más que derrama el vaso». Puig anunció durante su intervención ante el Comité Nacional del PSPV-PSOE que mañana se reunirá con los integrantes de la comisión valenciana que, presidida por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se reunió el viernes con el Ministerio para tratar esta cuestión y que recibió una negativa por respuesta.

«Es una burla a la ciudadanía»

Muy contundente se muestra también la presidenta de la Federación de Vecinos de València, María José Broseta: «Nos parece una burla a la ciudadanía de València y de su área metropolitana». Recuerda que se pedían, «tan solo», 38 millones, que era «el mínimo exigible» y pone como ejemplos otras ciudades, pues Madrid recibe más de 127 millones cada año para su transporte metropolitano, Barcelona más de 109 y en Canarias se otorgan 48 millones, cuando «su población es mucho menor que la de aquí». Broseta dice que esto es «un menosprecio para los vecinos y vecinas que cogemos el autobús cada día» y denuncia que «siguen tratándonos como ciudadanos de segunda».

Por su parte, el alcalde de Albal, Ramón Marí, comenta que le parece «una burla» que Ciudadanos proponga una subvención de 10 millones de euros pues esto «sería tan solo un parche, y uno muy pequeño». Más proclive a esta cuestión es el presidente de la plataforma del transporte urbano de l´Horta Sud, José Luis Sanz: «Nos parece insuficiente, pero sería un paso ante los cero euros que se otorgan ahora». Él dice que con esto «se podría dar un buen servicio de bonos y más frecuencias de transportes al área metropolitana», y pone de manifiesto otra urgencia como es la necesidad de mejorar ya la C3, a lo que se comprometió el ministro de Fomento, de la Serna, en diciembre durante su visita a València. Y lamenta que, ahora mismo, esta línea es usada por muy poca gente pues «ha subido el precio y los horarios son muy poco útiles».

Grezzi: «Se aumenta la brecha»

El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, comenta que «con el panorama de marginación que sufrimos los valencianos y que provoca servicios públicos de menor calidad respecto al resto de ciudades del estado, nos topamos con las migajas que ofrece Ciudadanos. Una ofensa más, un paripé a la desesperada para justificar lo injustificable: que el partido de Rivera y su delegado Giner actúan como antivalencianos». Y añade que los presupuestos «ahondan en la brecha entre València y las otras ciudades de España: un año más (y ya van 15) nos quedamos sin la subvención al transporte».