Hernández Motes presenta una dimisión «en diferido»

La discusión entre el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, y el presidente de la Interagrupación de Fallas, Jesús Hernández Motes, en relación a la Dansà a la Virgen, sigue trayendo consecuencias. La última de ellas ha sido el anuncio de Motes de no presentarse a la reelección, que se produciría en 2019 y que supondría, en caso de presentarse y ganar, el inicio de su tercer mandato. No obstante, este panorama ya no se dará, salvo que dé marcha atrás. Y la verdad es que es algo que ya se veía venir entre los círculos falleros.

Hace unos días, el mismo Motes lanzaba un órdago a Pere Fuset invitándole a dimitir ambos y dicendo que estaba dispuesto a poner su cargo bajo la confianza de los falleros. Pues bien, su derrota en su propio barrio, Rascanya, ha puesto de manifiesto, seguramente antes de lo que él mismo preveía, que la gente que confía en él es cada vez menor. Y de ahí que el anuncio de su no reelección se haya precipitado.

De momento, esta «dimisión en diferido» es un efecto del desgaste de su gestión tras tres años al frente de Interagrupación de Fallas. Cabe recordar que su nombramiento fue más que ajustado. De hecho, empató a votos con el otro candidato, Fernando Manjón, pero al retirarse este en el último momento, pudo mantenerse en el cargo. Ahora el panorama se centra en 2019, un año muy interesante electoralmente porque las elecciones a la Interagrupación coincidirán con las municipales y autonómicas y podrían llevarse a cabo estrategias que incluirían el hacer una «pinza» por parte de los grupos de presión que hay en la fiesta para hacerse tanto un hueco en la nueva Junta Central Fallera como en la Interagrupación.