La reforma de la plaza Joaquín Dualde no gusta a los vecinos

La Asociación de Vecinos de Marxalenes (La Saïdia) ha mostrado su «indignación» por las obras de remodelación del jardín de la plaza Joaquín Dualde, en el que aseguran los trabajos que está realizando la empresa constructora «está robando el espacio» que había disponible. Los vecinos reconocen que dieron su visto bueno al proyecto que en su día le presentó la concejalía de Parques y Jardines, pero el desarrollo de los trabajos les ha hecho cambiar de opinión.

El parque de la plaza Joaquín Dualde contaba antes con una fuente, una pequeña zona de juegos y algunos bancos. La tierra dominaba los 1.500 metros cuadrados de superficie. El proyecto que se está ejecutando, además de cumplir con la ley de accesibilidad, añade al parque pinos y granados, fresnos, almeces, robles, encinas y moreras. También está prevista la instalación de tres zonas de juego por edades y una cuarta con juegos biosaludables. También se pondrán cuatro farolas nuevas y una nueva fuente.

Sin embargo, la AVV Marxalenes destaca la «indignación generalizada del vecindario» por el desarrollo de las obras de remodelación de la plaza de Joaquín Dualde. «Nos están robando espacio con la creación de, no sabemos cómo definirlo, pero los enormes alcorques y el exceso de cemento, muros que no sabemos qué función tendrán así como las barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida y un tobogán que consideramos no homologado para la gente menuda encienden los ánimos de lo usuarios».

«Nos vendieron la moto con los planos en los que s veía muy bonito, y sí que lo es, pero nada funcional para el uso que se le ha de dar. El día 3 de mayo nos recibe la concejala y le pediremos explicaciones, por que creemos que lo que están haciendo es una barbaridad. Queremos algo más simple y funcional», aseguraron. La AVV Marxalenes también criticó abiertamente las obras de remodelación del entorno de la calle Olba.