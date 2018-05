Medio centenar de Cruces de Mayo embellecen la ciudad

Medio centenar de calles y plazas de la ciudad se despiertan hoy con otras tantas cruces de flor plantadas en las mismas. Son las que participan en el concurso de Lo Rat Penat, que no son todas las que se yerguen puesto que, por ejemplo, la cruz-denuncia de la falla Huerto San Valero no participa (no está hecha de flor) y algunas comisiones de falla anuncian la construcción de la suya de cara al fin de semana y no el día 3, fecha en la que se conmemora el hallazgo de la Santa Cruz y por la que se realizan estos montajes. Las comisiones de falla, con 35, es una vez más el colectivo que le da verdadero vigor a esta manifestación tradicional, a lo que hay que añadir cinco parroquias, cinco comisiones de fiestas y el resto se reparten entre asociaciones de vecinos y otras entidades. En tiempos de bonanza económica, el concurso tenía premios económicos y más de un centenar de participantes. A pesar de ello (y de que ni siquiera se han entregado los premios del año pasado), la visita a las cruces se convierte en una ruta muy interesante.