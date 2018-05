Un accidente colapsa la V-30

Un accidente en la V-30 a la altura de Quart de Poblet ha provocado alrededor de 8 kilómetros de retenciones en sentido a Barcelona desde las 15 horas. El colapso ha alcanzado desde el punto kilométrico 2 al 10,5 y ha llegado hasta el casi el inicio de la V-30 en el Puerto de València.



Además, a la misma hora varias de las entradas y salidas a la ciudad han sufrido importantes retenciones. Según el Ayuntamiento de València, a las 15.25 horas, había nivel rojo en la avenida Tres Cruces, en la entrada por la A-3 hacia la avenida del Cid, el acceso por San Vicente Mártir y la V-31, y los accesos a la CV-36 y la CV-30.







(15:25 h) #trànsitVLC En aquest moment:

??Tres Creus ▶?Av. del Cid

??Accés per A-3 ▶?Av. del Cid

??Accés per Sant Vicent Màrtir ▶?Bulevar Sud

??Accés per V-31 ▶?Ausiàs March

??Accés per CV-36 ▶?C.Nou Picanya

??Accés per CV-30 ▶?Ronda Nord