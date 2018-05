Moragues acusa al tripartito de no asumir sus responsabilidad en El Cabanyal

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, acusó ayer al Ayuntamiento de València de «poner el ventilador en marcha» para no asumir sus competencias en el barrio del Cabanyal. «No puede quitarse de en medio y mirar a otro sitio para no asumir sus responsabilidades y ver en otras administraciones y otros gobiernos la culpa de todo».

Moragues hizo estas declaraciones durante la presentación de las actividades programadas con motivo de la 'Semana de la Administración Abierta', al ser preguntado por el 'Pacto por la Convivencia en El Cabanyal-Canyamelar-Cap de França' (PCC) de València que reclama a la Delegación del Gobierno en la Comunitat «mayor control en el barrio», a través de la Policía Nacional, de la venta de drogas en la zona. Para él «todas las administraciones públicas tenemos que asumir nuestra responsabilidad». Pero lamenta que «el foco siempre está puesto en el Gobierno de España y nosotros lo asumimos y damos las explicaciones oportunas, pero lo que no pueden hacer el resto de administraciones públicas es hacer una dejación de responsabilidades, no tener autocrítica y no asumir sus propias competencias».