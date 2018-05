Boicotean uno de los bancos LGTBI un día después de haber sido pintado

El ayuntamiento de València continúa con la campaña de pintar varios bancos de la ciudad con los colores de la bandera arcoiris, dentro de los actos referentes al Día Internacional contra la LGTBIfobia. Una temática sobre la que todavía pesa una gran intolerancia, un ejemplo de la cual se vio ayer mismo cuando uno de los bancos que se había pintado el viernes apareció ya ultrajado el día siguiente. Concretamente, se trata de un banco situado en una de las calles peatonales de detrás del edificio consistorial. Joan Ribó reaccionó ayer mismo y decía que «como alcalde condeno los hechos, advierto que pondremos en manos de la policía la agresión, y como no podría ser de otro modo, volveremos a pintar el banco, sin olvidar que el próximo 28 de junio la bandera LGTBI volverá a ondear en el centro cívico, porque aunque a los intolerantes no les guste, esta Alcaldía y este Ayuntamiento defienden la diversidad y la libertad de todos», indicaba el alcalde. Él añade que «con este acto simbólico pretendíamos expresar nuestro apoyo a la diversidad sexual y de género, defendiendo el derecho individual de cada uno para: ser, sentirse y estimar de la manera que libremente decida». Y lamentaba que no había durado «ni 24 horas», en su estado original, «víctima de un acto vandálico de motivación claramente LGTBfóbica».

Bancos para las pedanías

La campaña de bancos multicolor se extiende este año a las pedanías de la ciudad. Así, la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, explicó que desde el Govern de la Nau «nos creemos la diversidad y la defensa de los derechos de todas las personas». «Esta iniciativa va en la línea de visibilizar al colectivo LGTBI, un aspecto fundamental para normalizar y eliminar cualquier tipo de discriminación o discurso de odio», añadió. Lozano continuó explicando que se pretende que Valencia «sea un referente activo en la lucha contra la discriminación al colectivo LGTBI y también contra el machismo» y que es de especial importancia que el mensaje de respeto a la diversidad «llegue también a los pueblos de València». Los bancos, que se han pintado estos últimos días, se localizan en pueblos como Benifaraig, Carpesa, Cases de Bàrcena, El Perellonet, El Palmar, El Saler y Massarrojos.