El PP asegura que Sanidad no acepta el solar de Malilla

La Conselleria de Sanidad no aceptará la parcela cedida para el Centro de Salud de Malilla de València hasta que no tenga la consideración urbanística de solar, según ha informado el grupo municipal popular en el Ayuntamiento, que ha acusado al alcalde, Joan Ribó, de no decir la verdad a los vecinos cuando dijo que el suelo «ya estaba a disposición de la Generalitat».

Según el PP, en una respuesta parlamentaria al grupo 'popular' de Les Corts, de fecha 4 abril, «la Conselleria de Sanidad pone de manifiesto que la cesión de la parcela para construir el Centro de Salud de Malilla, acordada en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del pasado 19 enero, no es efectiva al no estar aprobada todavía la segregación urbanística».

El concejal del grupo popular Alfonso Novo cree que esta respuesta de la consellera Carmen Montón refrenda el informe que esta misma Conselleria de Sanidad emitió el 2 de marzo, en el que advertía sobre las deficiencias y cuestiones pendientes.