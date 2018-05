El diseño del tapiz de la Virgen conquista a los valencianos

Cientos de valencianos se acercaron ayer a contemplar el tapiz de flores de la Virgen de los Desamparados, obra de una empresa de Villena. Como cada año, el diseño de esta composición floral es uno de los acontecimientos previos a la fiesta grande de la patrona que goza de mayor acogida por parte de los devotos.

Dos han sido los detalles que más han gustado a los visitantes. El primero de ellos es que aparezcan representados San Vicente Ferrer y el Padre Jofré junto a la Virgen. La elección de los dos acompañantes se debe a que se cumplen los seiscientos años de la muerte de ambos. «Me gusta que junto a la protagonista que es la Mare de Déu, se destaque a gente que ha sido muy importante para este pueblo por sus acciones como es el Padre Jofré», explicó a este periódico Jeroni Lloret, que acudió al cap i casal junto a su mujer Inmaculada Sánchez, para ver el tapiz. Y destacó una de las pequeñas particularidades: «la idea de la guirnalda de naranjas como marco me parece un guiño genial a la tradición valenciana », dijo Lloret.

De la misma opinión son Angelita García y María José Moreno, una pareja de amigas que disfrutaron de la composición y destacaron la presencia de San Vicente Ferrer y del fundador del primer hospital psiquiátrico del mundo: «Es una excelente forma de conmemorar el aniversario de la muerte de ambos», comentaron y resaltaron los colores empleados «que le dan un toque antiguo muy bonito».

Precisamente la tonalidad del tapiz, en la que predomina lel ocre, le viene dado por el uso de algunas flores silvestres como la manzanilla. Y este es el segundo detalle que ha conquistado a los valencianos. «Sé que se han utilizado flores del campo ¡qué huelen de maravilla!», exclamó Pilar Burguete, aunque en su opinión «lo he visto demasiado sencillo, aunque eso no quiere decir que no me guste, ¿eh?». Aunque esa sencillez es lo que más valoró Rosalía Ferrer: «es diferente a otros años y que esté hecho con flores silvestres me encanta», añadió esta valenciana.