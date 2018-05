Ribó: «Ciudadanos es más de lo mismo que el PP, pero con una carita más decorada»

El alcalde de València, Joan Ribó, aspira a mantener el cargo durante otra legislatura y a reeditar el pacto de Gobierno que Compromís mantiene con el PSPV y València en Comú, y no le preocupa el ascenso en las encuestas de Ciudadanos, pues considera que son votos trasvasados del PP y no de los partidos de izquierda. «Me da la sensación de que Compromís se está manteniendo, si no aumentado los resultados, y que la izquierda y el progresismo se está consolidando en la ciudad», manifestó.

RibóPuntúa con «nota alta» al Gobierno municipal y aunque reconoce que hay «fricciones, críticas y posiciones dispares», pues son tres partidos, defiende que son uno de los gobiernos del cambio «más estables» de España, sino el más estable. En este sentido, dijo estar «muy contento» con el funcionamiento del gobierno local y tiene la sensación de que la población de Valencia «se está dando cuenta de que la izquierda es capaz de entenderse, y eso históricamente en este país no siempre ha sido fácil».

Ribó tiene claro que se va a presentar a la primarias de su partido para mantener el cargo otros cuatro años (no es partidario de mandatos de más de ocho años), ya que cree que en cuatro años no puede terminar su tarea de alcalde y le gustaría terminar una serie de proyectos que están en macha.

Además, es un «partidario entusiasta» de reeditar el pacto de la Nau y trabajará con esas coordenadas, pero no es partidario de una gran coalición de izquierdas para las elecciones autonómicas o municipales porque ve «más positivo» que cada uno busque su propio electorado» y ponerse de acuerdo después.

El alcalde advirtió de que si se quiere que gobierne que izquierda o el progresismo en la Comunitat o en Valencia «es imprescindible apostar por grandes acuerdos entre las fuerzas progresistas», ya que está seguro de que el PP y Ciudadanos pactarán ente ellos si la suma de sus votos les da la mayoría.

Sobre el crecimiento en las encuestas de Ciudadanos, consideró que se trata de un «proceso de sustitución de los votantes de un partido de derechas a otro partido muy parecido» y, en su opinión Cs es «más de lo mismo pero con una carita un poco mejor más decorada a los nuevos tiempos».

Ribó dijo que le preocuparía ese crecimiento si hubiera un trasvase de votos desde el progresismo y la izquierda a la derecha, pero afirmó que eso «no se está dando sustancialmente» e incluso, apuntó, se está produciendo un aumento de votos de las fuerzas de izquierda o progresistas en València y en la Comunitat.