Las Corts insta a un uso público y no militar

Compromís, PSPV y Podemos, los tres partidos que sostienen la mayoría de izquierdas en las Corts Valencianes aprobaron ayer una proposición no de ley que reclama la desmilitarización del convento de Santo Domingo, que contó con la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP. Así, como ayer adelantó Levante-EMV, las Corts instan al Consell a solicitar al Gobierno de España que inicie todos los trámites para la cesión a la Generalitat del convento. También se insta a solicitar al Gobierno que se investiguen posibles daños en la Capilla de Sant Vicent, el sagrario del altar mayor o la desaparición de una talla de Sant Josep.



El «sueño» de Fernando Delgado

El diputado socialista Fernando Delgado aseguró que uno de sus sueños es convertir el convento en un museo y que, uniéndolo al palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobierno, y al Museo de Bellas Artes San Pio V, se pueda realizar un itinerario museístico «extraordinario» en València. «Tanto Santo Domingo como el Palacio del Temple son partes del patrimonio que deberían descentralizarse y correspondería a una visión federal de la cultura y el patrimonio», según Delgado.

Por parte del PP, el diputado del PP Miguel Ángel Mulet aseguró en la comisión de las Corts que estaba «triste» porque en los últimos tres años se ha hecho «un mal uso de los valores de la cultura» y dice que el Convento de Santo Domingo no es solo de los valencianos, sino de los españoles y de la Humanidad. «Hoy se trata de desmilitarizar y otro día de descristianizar, la cosa no es broma», lanzó Mulet, quien considera que la de Compromís no es una propuesta con rigor.



Cs no quiere desmilitarizar

Mientras desde Ciudadanos aseguraron ayer en un comunicado que no apoyan la desmilitarización del recinto, pero sí que se puedan realizar reformas para su mejora y conservación y que pase a depender de la Generalitat.