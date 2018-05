Hay una decena de militares en diez mil metros»

La diputada de Compromís Maria Josep Ortega es la defensora de la propuesta de que el Ejército abandone las instalaciones de Capitanía en la plaza de Tetuán y de que el Ministerio de Defensa ceda el histórico inmueble a la Generalitat. «Es que no tiene sentido que en pleno siglo XXI tengamos un edificio en el centro de la ciudad que es una joya patrimonial ocupado por militares; y no hay más de una decena por lo que es fácil reubicarlos; nosotros creemos que estarían mejor en otro espacio y que el antiguo convento debería ser adscrito a la Generalitat para poder abrirlo a la ciudadanía. Pero hemos pedido ir por partes porque no somos de proyectos megalómanos; por eso pedimos la adscripción del bien a la Generalitat y a continuación se plantearía un proyecto que seguro que es beneficioso para la ciudad», dice.



Preocupada por el arte en el cuartel

La diputada también se declara preocupada por el cuidado que los militares dan a las numerosas obras de arte que existen en el recinto. «Es que tenemos constancia de que se han producido acciones que han afectado a obras de arte e incluso otras que han desaparecido y el Gobierno no se lo ha tomado en serio», añade la diputada.