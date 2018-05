La mejora de la accesibilidad al Micalet incluye una nueva iluminación

El arquitecto restaurador de la Catedral de València, Salvador Vila, instó ayer a la Conselleria de Cultura a dar luz verde al proyecto de remodelación y mejora de accesibilidad de la torre campanario del Miguelete o Micalet presentado hace más de un año a la Generalitat. Tal como avanzó este diario, las mejoras en el Micalet pasan por la apertura y acondicionamiento de las tres salas intermedias (la antigua cárcel, la casa del campanero y la sala de campanas) de la torre, actualmente cerradas al público.

El objetivo es facilitar la subida de los 207 escalones de la angosta escalera de caracol que lleva hasta lo alto de la torre, de 50,8 metros de altura, uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Los desfallecimientos y atascados son habituales en la subida a la torre, por lo que el Cabildo considera que la apertura de estas salas como estancias de descanso sería una medida que mejoraría la accesibilidad del monumento. La intervención, destacó ayer Salvador Vila, no reviste complejidad puesto que las dos salas inferiores abovedas están en buen estado y no se salvaron de las agresiones que sufrió la Seo durante la Guerra Civil. La sala que se encuentra en peor estado es la que alberga las campanas, en el cuarto cuerpo de la torre, que no se podrá abrir por completo al público. Se habilitará para el pública una parte en la entrada.

Las obras que sea necesario realizar en todo caso se harán sin tener que cerrar el monumento, apuntó Vila. La intervención también contempla la retirada de los añadidos del acceso que impiden ver en su integridad la bóveda. Igualmente está previsto renovar la iluminación de la torre, insuficiente y obsoleta.

El Cabildo lleva más de un año esperando permiso de la Conselleria de Cultura, que debe autorizar cualquier obra en la Seo al ser un monumento de máxima protección, para llevar a cabos las mejoras en el Micalet. También espera luz verde para completar la restauración del ábside gótico, así como para eliminar los jardines anexos al monumento que provocan filtraciones de agua.