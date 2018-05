El PP aprueba 60 millones para el transporte metropolitano en 3 años

La presidenta regional del PP, Isabel Bonig, alcanzó ayer un acuerdo con la directiva nacional del partido y con el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados para introducir una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que contempla una partida de 10 millones para el transporte metropolitano de València este año, 20 para el siguiente y 30 para 2020. 60 en total. Supera de esta manera la enmienda inicial de Ciudadanos para incluir este año 10 millones de euros, ya pactada también con el PP, y se queda aún lejos de los 38 millones que reclama ya para este año el Ayuntamiento de València.

Tras las negativas iniciales del Gobierno a satisfacer las peticiones del Govern de la Nau para el transporte metropolitano, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, negocio con su grupo en Madrid una enmienda a los presupuestos que incluye una partida de diez millones ya para este año. Ayer se dio a conocer, además, el acuerdo alcanzado con el PP para aprobar esa enmienda esta tarde en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, hecho que destacó Fernando Giner por ser «un primer paso» hacia partidas más elevadas en los próximos ejercicios.

Pero el PP no quiso dejar el asunto ahí y ayer mismo por la tarde informó de un acuerdo alcanzado entre Isabel Bonig y la dirección del partido para incluir este año esos diez millones y añadir 20 para el año que viene y 30 para 2020. La enmienda contempla estas tres anualidades y desde el PP esperan que todos los grupos la apoyen, recordando que ahora tanto el ayuntamiento como la Generalitat tendrán que comprometerse también con su parte del denominado contrato programa.

Las cantidades ofrecidas por el PP se quedan, en cualquier caso, muy lejos de los 38 millones que el ayuntamiento y la Generalitat vienen reclamando ya para este año, en sintonía con lo que reciben ciudades como Madrid o Barcelona. Para la gerente de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València, María Pérez, «los fondos no son o no deberían ser una subasta. Las cantidades tienen que responder a un criterio técnico y no estar sometidas a criterios arbitrarios que desconocemos. Necesitamos 38 millones este año, en 2019 y en 2020», precisó.

Tampoco ve «comprensible» que a Madrid, Barcelona o Canarias «no se le exija ningún tipo de financiación condicionada por parte de los gobiernos autonómicos y locales y a la Comunitat Valenciana se nos ponga como una exigencia». «En cualquier caso, la Generalitat y los ayuntamientos ya ponen 150 millones, quien no está aportando nada es el Estado hasta este momento», dijo.

María Pérez cree que aprobar solo 10 millones «es perpetuar la infrainversión en movilidad», pues se quedan «muy lejos de los 105 o 140 de Madrid y Barcelona y muy por debajo de la media per capita que reciben los ciudadanos de estas áreas».

También la diputada del PSPV-PSOE en el Congreso, Ana Botella, criticó a Ciudadanos por conformarse «con la limosna que el PP le da a la Comunitat», al tiempo que ha advertido que «el ninguneo de PP y Ciudadanos afecta a dos millones de personas que viven en la tercera área más poblada de España».