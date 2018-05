«Nos ven como ciudadanos de segunda»

Si los gobiernos autonómico y municipal estaban indignados con las propuestas de PP y Ciudadanos para el transporte metropolitano, no lo estaban menos las entidades vecinales. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València, María José Broseta, considera que «el Gobierno sigue tratando a los valencianos como ciudadanos de segunda al conceder sesenta millones en tres años, algo más de los 48 que percibirá Canarias en un solo año, y a años luz de lo que reciben Madrid y Barcelona».

Para Broseta, lo ideal es que se apruebe una ley de financiación del transporte que establezca «unos criterios claros, objetivos e igualitarios para obtener una subvención estatal». Además, entiende que «toda aportación económica es bienvenida, pero las formas con las que se ha anunciado la subvención del Estado nos parecen poco serias y arbitrarias».

También la Plataforma por el Transporte Público de l'Horta Sud de València certificó ayer que la demanda de 38 millones «no es un capricho». Muy al contrario, es una necesidad «para que nuestros autobuses tengan rampas para las personas con movilidad reducida, para no esperar 20 o 30 minutos cuando vamos al trabajo, al médico o a estudiar, para que no pase de largo porque van abarrotados o para no pagar un precio muy caro por un servicio pésimo».