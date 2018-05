La Malva-rosa pide garantías de salubridad en la plaza Moreno Gans

Los vecinos de la Malva-rosa se reunieron en una asamblea para valorar y reivindicar las mejoras en la urbanización de la plaza Moreno Gans. Una de las opiniones recogidas por la Asociació de Veïns i Veïnes Amics de la Malva, convocadora de la cita, es que no se convierta en un punto de insalubridad. Para ello, el vecindario pide que aquellas zonas no ajardinadas, al pertenecer a un particular, sean cerradas y mantengan una buena conservación. Además, solicitarán un adecuado mantenimiento de los diferentes espacios de la plaza con jardín.

Otros planteamientos de los vecinos es que se instale un elemento lúdico adaptado para los niños y niñas con movilidad reducida, así como adaptar la velocidad de vehículos, motos y bicicletas en las aceras al del paso de viandantes. Amics de la Malva espera inaugurar la plaza tras el verano y sigue reivindicando plazas dignas como la de Hugo Zárate o los descampados de Músico Antonio Eximeno y de la calle Isla del Hierro.