Denuncian la inaccesibilidad de varias paradas de la EMT

Las paradas que la EMT instaló en la calle Fray Junípero Serra son inaccesibles, según una denuncia presentada ante la compañía que, de momento, no ha recibido respuesta. Se trata de las paradas que dan servicio tanto a la línea 75 como a la N5, que están colocadas junto a unos setos (que las personas con movilidad reducida han de cruzar), también en una zona donde no se puede desplegar la rampa del bus, y junto a una estación de Valenbisi que dificulta el acceso y la espera de los usuarios. Tras varias quejas presentadas, la EMT todavía no ha dado solución al problema.