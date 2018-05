Palo Market Fest espera este fin de semana a 40.000 visitantes

Comienzan los preparativos para el festival itinerante más vanguardista y ambicioso de la ciudad. Los próximos 25, 26 y 27 de mayo, grandes y pequeños, disfrutarán de más de 50 horas de música en directo, talleres creativos, instalaciones artísticas, música y gastronomía para que experimenten la creación artística y vuelen con su imaginación y se dejen llevar por las vanguardias creativas y musicales.

La afluencia que se espera este año no solo incluye al gran público valenciano. Como en ediciones anteriores, el turista será uno de los visitantes claves del festival itinerante más vanguardista que cuenta con el apoyo de los buscadores de la buena música y los talentos más avanzados.

Si en ediciones anteriores tres de cada diez visitantes era un visitante de fuera de la ciudad, este año se pretende seguir con la misma tendencia para movilizar el turismo, ampliar la oferta y posicionar a la ciudad de Valencia como capital, no solo de playa, sino de oferta de ocio y cultura a la altura de Barcelona y Madrid.

Si el año pasado se superaron los 32.000 visitantes, en esta edición, más preparada aún, se espera superar con creces la cifra y dar cabida a los fieles de Palo Market Fest, que una vez podrán disfrutar de más de 50 horas de música en un espacio único en el corazón de la ciudad.



La amplia programación musical con tres escenarios "nonstop", el Aperol, Ambar y el córner DJ ofrecerán más de 50 horas de música. Los 150 expositores marcando tendencias, un MINIFEST, creado para las mentes infantiles más creativas y ávidas de contenido con conciertos matutinos y a media tarde en el que las familias compartirán el calor sonoro de su hogar musical abriendo su cajita de música al multilingüismo, al galactic pop, al Punk de guardería, canción de cuna intercontinental, space kindergarten, Lliliput after dadá, nana galáctica, chançon for stay awake, mini granja, canto libre, diplomacia sónica, swing de parvulario, underground de dos rombos, eclectic surf, canción nutricionista, ritmo de asalto, melodías cósmicas, afterpunk fronterizo€y no solo esto.