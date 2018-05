El ayuntamiento tendrá que admitir el hotel en la sede de Hacienda o comprar el edificio

En pleno debate interno sobre la conveniencia o no de recalificar la antigua sede de la Delegación de Hacienda para hacer un hotel, el concejal de desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València, Vicent Sarrià, ha terciado en el asunto para explicar que el consistorio no tiene muchas opciones. De hecho, la ley indica que sólo tiene dos: o cambiar los usos como pide el ministerio o expropiar el edificio.

Según explicó Sarrià, representantes de la Agencia Tributaria se han reunido ya dos veces con su departamento, la primera vez hace un mes para plantear el cambio de uso de administrativo a hotelero y una segunda vez, hace un par de semanas, para dejar sentado que la ley está de su parte.

Y es que efectivamente, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003, concretamente el artículo 191, establece que cuando el Estado desafecta un inmueble, como es el caso de la Delegación de Hacienda de la calle Guillem de Castro, simplemente tiene que comunicar al ayuntamiento su deseo de cambiar el uso, que en este caso sería terciario-hotelero.

Entonces, el ayuntamiento en cuestión, puede acceder a la petición y modificar la calificación del edificio, o bien negarse a ello y asumir la que es la segunda opción: si a los dos años de la petición no se ha hecho el cambio, el ayuntamiento tiene que hacerse cargo del mantenimiento y la custodia del edificio, todo ello conservando el Estado, en este caso el Ministerio de Hacienda, la propiedad del inmueble. Y si a los cinco años sigue sin hacerse ese cambio de usos, la administración puede pedir la expropiación del mismo, una expropiación normal en la que puede haber una oferta municipal y recursos posteriores hasta llegar a un justiprecio.

Es decir, «el ayuntamiento puede mantenerlo como servicio público, como dotación pública, pero tendrá que hacerse cargo del edificio», explica Sarrià.



Informe jurídico

En vistas de esta situación y de que el consistorio ha demostrado en numerosas ocasiones su escaso o nulo interés por este edificio, la Concejalía de Desarrollo Urbano ha pedido a los servicios jurídicos municipales que hagan un informe de situación y de las actuaciones que se han llevado a cabo en otras ciudades ante problemas similares.

«Los representantes del ministerio han dejado claro cuál es la normativa, en la segunda reunión ya nos dijeron que esto no es opcional, que nos lo pensáramos, pero sabiendo lo que dice la ley al respecto», explicó a Levante-EMV Vicent Sarrià.

El concejal asegura, por tanto, que no tiene sentido estar discutiendo si conviene hacer un hotel o no, o si es especulación o no, pues la ley es muy clara en este sentido y el ayuntamiento estaría ante la simple disyuntiva de acceder a lo que pide el Ministerio de Hacienda, que es hacer un hotel, o quedarse el edificio para darle un uso público.

Desde que la Delegación de Hacienda cerró sus puertas hace ahora dos años, algunas propuestas han saltado sobre la mesa, entre ellas el traslado del Museo Fallero, pendiente de ampliación, o la biblioteca central, para la que se quiere comprar el edificio del desaparecido Centro Excursionista.