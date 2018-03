El amor llega dentro de un aguacate

En internet la memoria es muy frágil. Por eso quizá pocos se acuerden ya de aquella youtuber-influencer a la que un hotel puso en evidencia cuando publicó el mail que la chica les había mandado pidiendo una habitación gratis a cambio de "promoción" en redes sociales. Se trata de Elle Darby, una inglesa de 22 años que dijo haber pasado "vergüenza" por aquello. Hoy su vida ha cambiado. Seguirle la pista es fácil: basta con teclear su nombre en redes sociales. Gracias al "altercado" en Dublín Darby tiene 30.000 seguidores más en su cuenta en menos de dos meses. En uno de sus últimos vídeos la chica viajó a Viena. Apenas unas semanas después de que la ridiculizaran en Irlanda, esta inglesa recibió la llamada de una revista austriaca: querían que diera una conferencia sobre su experiencia en las redes sociales. La chica aprovecha en el vídeo en el que cuenta su viaje (que tiene más de 22.000 visualizaciones) para mostrarnos su hotel con todo lujo de detalles. Más de dos minutos de descripción de la "estupenda" habitación que le dieron. ¿Habrá pagado? La fama es efímera, pero mientras dure hay que aprovecharla. Y dos de las youtubers que mejor supieron hacerlo en su día dando el salto a la televisión fueron "Soy una pringada" y "Percebes y gleros". ¿Qué es de ellas?, ¿porqué hace dos meses que no actualizan sus perfiles? Entre las dos suman más de 150.000 suscriptores en Youtube y hace más de ocho semanas que no suben ni un solo vídeo. En el caso de "Soy una pringada" puede que el éxito la haya obligado a dejar de lado Youtube. No se puede rodar una serie con los Javis, colaborar con el programa de moda en la radio adolescente, actualizar Youtube y posar para Ouka Lele para convertirte en obra de arte de Arco. Todo a la vez es imposible. Lo que es fundamental es, eso siempre, ser sincero. Y si hay alguien que haya logrado poner de moda la normalidad ésos han sido Agoney y Raoul, dos concursantes de "Operación triunfo" que reventaron las redes cuando se besaron en directo en un programa de música en la televisión pública y que ahora han vuelto a conseguir repercusión social después de repetir el beso en un concierto en Barcelona. Pero esta vez el logro es aún mayor: busquen en Twitter "Agoney armario". Verán cómo cientos de adolescentes decidieron hace días (tras el directo) salir del armario. Lo hicieron, eso sí, como hacen todo los adolescentes: contándolo en redes sociales y hasta con pantallazos de sus conversaciones por Whatsapp con sus padres. Para que no quepa duda. Igual alguno sigue ahora la estela de la modernidad en las redes sociales y pide matrimonio con el anillo escondido en un aguacate. Es la fruta de moda en Instagram. Dicen que cuando lo abres tiene forma de corazón y por eso arrasa la idea de esconder la alianza dentro de este fruto, al que se le ha quitado antes el hueso. Hay más de ocho millones de publicaciones con el hashtag #avocado (aguacate en inglés) en Instagram. Se puede echar un rato viéndolas todas.