Un viaje de moda que empieza y termina en A Coruña

"No parecen españoles". Jacobo Cobián y Marga Massanet han tenido que oír mil veces este comentario cuando se ha hablado de su marca, Masscob. En España somos así. Vemos calidad, sofisticación y éxito internacional y pensamos que viene de fuera. Pero no. Aunque el proyecto de esta pareja de diseñadores tiene poco o nada que ver con el perfil empresarial de Inditex, también tiene su base de operaciones en A Coruña y a su clientela repartida por medio mundo. "Por lo pronto no pretendemos irnos. Es cierto que las oficinas son cada vez más grandes (actualmente somos más o menos 30 empleados), pero aquí están los talleres de confección con los que trabajamos, además de nuestras familias...