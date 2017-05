De Dior ha aprendido eso de "menos es más". La casa francesa es para Alba Galocha maestra en algo que marca su estilo: "No hay elegancia sin comodidad. Con Dior he cambiado, he dejado de buscar lo que yo creía que era lo adecuado y he comenzado a elegir aquello que me hace sentir libre, sin sensación de estar haciendo un esfuerzo". Hoy su look confirma sus palabras. Viste camisa masculina, pantalones vaqueros, zapatillas de deporte y un abrigo extralargo. Todo eso y su pelo corto hacen pensar en la actriz Aida Folch en la serie Sé quién eres (Telecinco). "No la he visto aún pero me identifico con ese estilo simple y depurado y me gusta mucho ella". Alba se mueve ágilmente...