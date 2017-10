Dress list

"¿Te asustó cómo nos besamos cuando bailamos sobre la pista iluminada?". ('Green Lights', Lorde). Las rupturas no son fáciles y Lorde lo sabe. La posadolescente encarna la antítesis del glamur de las superestrellas del pop y vuelve más madura pero con el mismo temperamento: siempre de negro, siempre gótica, siempre ajena a cualquier tendencia. "Los que odian van a odiar siempre, pero yo me los voy a quitar de encima". ('Shake It Out', Taylor Swift) Ante lo adverso, los rumores y el desamor, sólo queda seguir adelante. Sacudirse los problemas con un buen meneo es el consejo de Taylor Swift...