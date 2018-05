De tal palo, tal astilla

Silvia Martín-Prat (Directora de comunicación de Kiehl´s, Urban Decay y Clarisonic) con su bebé Alfonso (9 meses). "Tengo un estilo clásico, no me gusta vestir a mi hijo muy atrevido pero sí que vaya desenfadado. Por ejemplo, me gusta que lleve estampados para que no vaya con el típico azul claro, pero todo en tonos suaves. Aunque es un bebé, ya tiene mucha personalidad, sabe lo que quiere. Con la ropa todavía se deja, pero con la comida ya no. Quiero que desarrolle su personalidad, no quiero imponerme, prefiero que aprenda a decidir por si mismo".