Los líos extradeportivos de Jesé Rodríguez

Hace no mucho tiempo Jesé Rodríguez se convirtió en la gran esperanza del Real Madrid. El canterano, con todo lo que ello representa, se hizo un hueco en el once del Madrid y se alzó como una de las figuras más destacadas del equipo. Sin embargo, una grave lesión de rodilla frenó su progresión y ya no volvería a ser el mismo. Tras una temporada sin pena ni gloria, se oficializó su fichaje por otro conjunto potente de Europa, el Paris Saint Germain, con la intención de relanzar su carrera. Su traspaso se cerró en 25 millones de euros. No obstante, y a pesar de ser una petición expresa del entrenador Unai Emery, su papel en el equipo es testimonial y ya se rumorea con una posible cesión al equipo de su tierra, la UD Las Palmas.

Pero Jesé no solo atraviesa una mala racha deportiva. En lo personal las cosas tampoco le van como querría. Según informa Vanitatis, el jugador se encuentra sumergido en un conflicto por la paternidad de sus hijos con su expareja. ''Le comuniqué el nacimiento de su segundo hijo mediante Instagram, no tuve otro medio'', afirma Melody Santana, su excompañera sentimental.

La pareja se conoció en 2010 mediante sus respectivos hermanos, que son pareja. Desde entonces comenzaron una relación que culminó con el nacimiento de su primer hijo, Jesé Junior, un año más tarde, cuando Jesé tenía 18 y Melody 20. Sin embargo, Jesé, influenciado por sus círculos cercanos, pidió una prueba de paternidad, que confirmó que era el padre de la criatura.

Las cosas no iban bien entre la pareja. Como recuerda 'Vanitatis', tuvieron que suspender el bautizo de Jesé Junior cuando el padre se echó para atrás. A pesar de este duro golpe, Melody no se separó del futbolista y continúo luchando por él. Lo que más la dolía era la actitud del padre con el niño, con el que se portaba de una manera u otra según el momento que vivía con su madre, informa 'Vanitatis'.

Los problemas continuaban y en 2015 el futbolista tuvo una relación paralela con una joven llamada Fátima Heredia y con su pareja de toda la vida. Ambas sufrieron un aborto, la primera voluntario y la segunda por malformación del feto. Con todo, Jesé seguía proponiendo a Melody un futuro juntos y volvió a quedarse embarazada en 2016. Ella le propuso abortar, pero el exjugador del Real Madrid la dijo que no la iba a obligar a ello, a pesar de que no estaba preparado para tener un segundo hijo.

Pero en junio de 2016 todo terminó. Tras aceptar un viaje a las Islas Maldivas tras una propuesta de su pareja, Jesé sí que viajó a las islas, pero con su nueva compañera, Aurah, exparticipante de Mujeres, Hombres y Viceversa. En ese rincón paradisiaco confirmaron su relación.

Melody, traicionada, no recibió perdón alguno por parte del futbolista. Ahora están inmersos en problemas judiciales y pruebas de ADN, algo que también ha molestado a la canaria porque, según ha confesado, Jesé sabe que Neizan, su segundo niño, es hijo suyo.