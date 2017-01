Nira Juanco, madre de una niña

Nira Juanco recibió el nuevo año acompañada de su hija recién nacida, Valeria. La niña nació el pasado 22 de diciembre de 2016, y la madre se despidió del año con alegría la misma que mostro en las redes sociales, sin embargo, el 2017 comenzó con más polémica. El empresario Jaume Sallarès, marido de la periodista de F1, emitió un escueto comunicado en el desmentía la suposición de que él fuese el padre del bebé.





Bienvenida a este mundo Valeria... el nuestro es ya un amor incondicional y para toda la vida! No se puede ser más feliz... #happy #22122016 #muerodeamor #mami&valeria ?????????? Una foto publicada por Nira Juanco (@nirajuanco) el 23 de Dic de 2016 a la(s) 3:05 PST

El comunicado, presentado por su equipo de abogados, afirma que la relación entre él y Juanco finalizó a principios del año pasado y que por lo tanto no es el padre de la pequeña. "En relación a la noticia recientemente publicada en varios medios, quiero aclarar que Nira y yo nos separamos a principios de año y que su embarazo fue posterior a nuestra ruptura. Actualmente estamos divorciados yde su hija, que se me ha adjudicado en varios artículos y que, por motivos evidentes, espero tengan la amabilidad de rectificar. Me alegro de que la niña y Nira estén bien y les deseo que sean muy felices", firmaba Jaume Sallarès en la nota de prensa publicada en Twitter.Por su parte Nira agradeció el gesto que tuvo su expareja al desmentir su paternidad y así lo expresó en sus redes sociales, "Muchas gracias Jaume y yo también te deseo todo lo mejor. ¡Te lo mereces!". Sin embargo, la periodista se niega a revelar el nombre del que sí es el padre de su hija, con el que afirma estar saliendo, tal y como le confesó a Vanitatis. "No voy a hacer público su nombre porque. Está fuera de este mundillo y yo lo respeto. Estamos juntos y muy bien pero él prefiere no decir quién es".