Paula Echevarría y Bustamante: estalla la guerra entre familias

Paula Echevarría y David Bustamante intentan mantener la calma después de toda la tempestad generada por su separación. El matrimonio trata de continuar con su día a día mientras las informaciones sobre su divorcio corren como la pólvora.

Mientras la actriz se centra al 100 por 100 en sus amistades y su hija, Bustamante no descuida sus compromisos profesionales. Tras unas semanas alejado de los escenarios, el cántabro regresaba este fin de semana con su gira 'Amor de los dos'. El cantante aprovechaba para lanzar un mensaje después de todo lo que se ha dicho de él: "No es tan fiero el lobo como lo pintan, creedme. Mientras vosotros queráis, seguiré haciendo lo que más me gusta. Creo que es lo que mejor sé hacer. Y siempre, sin hacer daño a nadie, porque ese es mi estilo".

Además, David cantó con una especial emoción el romántico tema 'Hoy tengo ganas de ti'. Un posible mensaje velado para su todavía mujer que podría tener una clara intención de reconciliación. Aun así las últimas informaciones de Antonio Rossi apuntan a que la vuelta del matrimonio sería ahora más difícil.

Y es que según ha desvelado el periodista las familias de ambos están enfrentadas. "Al final de la semana hubo un enfrentamiento entre las dos familias. La de Paula está alojada en la casa familiar y la casa es un 80 por ciento de David y parece que David cuando va es un invitado porque va solo y se vuelve. La familia de él le dice que la casa es suya y ellos no van nunca, no sé si mañana o dentro de 15 días se volverán a San Vicente. La madre de David sobre todo quiere apartarse, dejarle respirar y que reflexione sin el inconveniente de los hermanos y de la presión. La decisión se tomó el viernes o el sábado por lo que ocurrió. Ellos tienen una casa alquilada al lado de la casa de David porque nunca han podido quedarse en la casa", explicaba Antonio Rossi.

Una información a la que Beatriz Cortázar ha añadido: "Ellos pasan muchas temporadas aquí (refiriéndose a los padres de David Bustamante) y por eso querían tener su casa pero también es verdad que la relación con Paula y su familia nunca ha sido buena".

Una tensión entre familias que podría venir de lejos pues, como confesó Bustamante en el programa de Bertín Osborne, la relación de sus padres con Paula no era de ensueño: "La relación es cordial, no bien, bien, bien. Son familia".