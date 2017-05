Cristiano Ronaldo y su novia, días de descanso en Ibiza

Prensa de todo el mundo se hace eco de la visita a Ibiza de Cristiano Ronaldo y su novia, la modelo española Georgina Rodríguez. Al no haber sido convocado para el partido de la seman pasada, el jugador obtuvo permiso para viajar unos días y descansar.

Tal y como hiciera el pasado verano, CR7 eligió la isla para disfrutar de la playa y del mar junto a su despampanante pareja. Unos días de relax antes de disputar, hoy, la vuelta de la Champions contra el Atlético de Madrid.

Según informa el diario As, la pareja llegó a la isla en un avión privado junto a otros amigos del futbolista y aquí se alojaron en un hotel. Las imágenes de ambos no han salido a la luz hasta ayer, cuando el deportista ya no se encontraba en la isla.

La web TMZ, que cuenta con fotógrafos por casi todo el mundo es una de las que ha publicado fotos de ambos tomando el sol. Alguna que otra foro "robada" también ha empezado a circular por las redes sociales.