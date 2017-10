Belén Esteban se casa pero no todo el ´Sálvame´ está invitado

Belén Esteban se casa. Lo anuncia en "Lecturas". Y el enlace viene con polémica incluida, pues la "princesa del pueblo" lo deja claro: "No están invitados ni Paz Padilla ni Matamoros". Se avecinan largos días de debate en el programa "Sálvame" y alguna que otra disputa. No pasan por buen momento las amistades de Bertín Osborne y Arévalo, antaño amigos y compañeros de escenario y ahora enfadados. Por lo visto el cantante no coge el teléfono al humorista porque éste se fue de la lengua con un asunto que el primero consideraba íntimo. "Lecturas" ofrece una foto en portada de David Flores, hijo de Rociíto y Antonio David, abrazado a su madrastra Olga, a la que "cada día está más unido", según la revista. Fotografía también aparece en la portada de Tana Rivera de Alba, hija de Fran y Eugenia, que esta semana ha cumplido los 18 años y se ha estrenado en el mundo del cuore sin la cara pixelada.

La joven es todo un filón para el mundo rosa. Así lo ha visto "¡Hola!", que adelantó al pasado lunes su salida al quiosco para dar un especial de la mayoría de edad de la nieta "favorita" de la Duquesa de Alba. En el mismo Tana posa con su padre Fran, algo que por lo visto no ha sentado muy bien a Eugenia. Las hijas de los Reyes, Leonor y Sofía, también tienen su pedacito de protagonismo en "¡Hola!", que las saca en el desfile militar de la Fiesta Nacional.

Tana Rivera salta a la portada de "Diez Minutos", que esta semana viene cargadita. La revista ha pillado a María Teresa Campos y Bigote Arrocet en casa, durante la visita del hijo de éste. Acudió a enseñarles a León, nieto de Bigote y nieto postizo de María Teresa, que mira al pequeño embelesada y sonriendo. Habla Ares Teixidó, después de conocerse que tiene un romance con David Bustamante, aunque ambos lo han negado pero sin mucho convencimiento. La chica ni desmiente ni confirma, sólo opina: "Aquí pierdo yo. A David lo van a proteger". Y fotografía también en la revista para Antonio Carmona, saliendo del hospital junto a su mujer, Mariola Orellana, después de un grave susto de salud que parece haber superado.