Instagram cierra la ´macabra´ cuenta de la hija de Verónica Forqué

Instagram ha dicho ´basta´ y ha decidido censurar la cuenta de Instagram de la hija de Verónica Forqué, María Forqué. El perfil de la joven se caracterizaba por tener imágenes con cierto contenido sexual, vísceras y sangre artificial. María utilizaba la red social para mostrar sus 'performances' y pasión por el arte y la interpretación, utilizando su cuerpo como parte fundamental de la obra.

La cuenta ha sido cerrada por "no cumplir los códigos de Instagram acerca del mal gusto" y debido a las imágenes de "desnudos íntegros o parciales". Aunque todavía no se sabe qué opina la hija de Verónica Forqué sobre el asunto, sus seguidores se han quejado de la eliminación del perfil: "El arte no se censura". Tal ha sido el descontento que se ha iniciado una campaña bajo el nombre 'FreeMaríaForqué1'.