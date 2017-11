Ares Teixidó, de Bustamante: "Podría haberme beneficiado"

Ares Teixidó continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales mientras la sombra de su supuesta relación con David Bustamante sigue planeando sobre ella. La catalana y el cantante ya desmintieron un supuesto affaire que anunció en exclusiva la revista Lecturas.

Tras toda la polémica generada, Ares salió al paso en una entrevista en exclusiva con Diez Minutos donde afirmaba que la única perjudicada en todo esto era ella: "Aquí pierdo yo. A David le van a proteger siempre".

Firme en su actitud, no duda en negar, una vez más, su supuesto affaire con el ex de Paula Echevarría.

¿Cómo estás?

Muy bien.

¿Cómo estás viviendo todo este revuelo?

Con ganas de que pase ya. Con ganas de que quede en una anécdota y ya está.

¿Qué hay de cierto en lo que se ha dicho?

Ya lo dije en su día, yo lo desmentí y creo que todo lo que ha venido después no tiene nada que ver.

Nadie se lo ha creído.

¿Y yo qué hago?

¿Te has puesto en contacto con David?

Eso es cosa mía, no voy a hablar de nadie.

¿Cómo es tu relación actual con David?

Es lo que es, le conocí el día de la gala de Telemadrid y ya está.

¿Seguís hablando?

No, es lo que hay.

¿Es tu amigo?

Es una persona a la que admiro mucho a nivel profesional y creo que nos hemos visto envueltos en algo que no.

¿Es tu prototipo de hombre?

Pues es un hombre, claro sí. Tampoco tengo ningún prototipo definido, las veces que me he enamorado ninguno tiene que ver con el anterior.

¿Se han relacionado tus mensajes en las redes sociales con todo esto?

Yo mis redes sociales las he utilizado sin fijación por nadie, se ha relacionado todo con todo esto pero de verdad que no tiene nada que ver.

¿Por qué crees que se ha montado todo esto?

Es que no sé, ojalá lo supiese, de verdad.

Dicen que te ha venido muy bien esta atención.

En la mayoría de cosas no estoy de acuerdo.

Dicen que te has beneficiado de todo esto.

No lo he hecho, podría haberlo hecho, me han ofrecido muchas cosas.