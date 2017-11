Isabel Sartorius y César Alierta, pillados juntos y felices

"Lecturas" y "¡Hola!" presumen en el quiosco rosa de haber pillado a una de las parejas del momento: Isabel Sartorius y César Alierta. La exnovia del Príncipe y el expresidente de Telefónica disfrutaron "de una romántica velada con toque oriental", según la primera revista, que cuela en portada una foto de ambos (no juntos) similar a la de "¡Hola!". Ella luce sonrisa y rostro de felicidad, mientras que él aparece algo más cariacontecido, quizás por la presencia de los fotógrafos.

"Lecturas" celebra la vuelta de Andreíta Janeiro de Inglaterra para felicitar a su madre, Belén Esteban, en su cumpleaños y darle una gran sorpresa. En casa de Isabel Preysler hay tormenta a cuenta de los invitados y la organización de la boda de la benjamina, Ana Boyer, con el tenista Fernando Verdasco. Triste está Paz Padilla, que aparece muy gacha en una foto en el funeral de su amigo Chiquito de la Calzada.

Aparte de dar cuenta de la salida a cenar de Sartorius y Alierta, en "¡Hola!" se vuelcan con la boda de Yeyes Manzanares, hermana del torero José María Manzanares, que ejerció de padrino. La revista ofrece fotografías exclusivas y describe el enlace como alegre y emotivo a la vez por la falta del padre de la novia.

Dos asturianas protagonizan la portada de "Semana": la Reina Letizia, de la que cuentan sus secretos para estar en forma; y la omnipresente Paula Echevarría, que presumió de modelo y estilo sexy en una fiesta. Belén Esteban también se cuela con su cumpleaños: 44 años tiene ya la "princesa del pueblo".

"Me gustaría pasar 10 años sin ver a Pedro J., aún estoy dolida", confiesa Ágatha Ruiz de la Prada en la portada de "Diez Minutos", que le hace una entrevista al cumplirse un año del divorcio de la pareja. La diseñadora ha afrontado de forma natural la ruptura con el periodista y no oculta que la dejó destrozada. Eso sí, comienza a levantar cabeza, luce más guapa que nunca y el éxito profesional no le falta. La tristeza de Paz Padilla y Edmundo "Bigote" Arrocet en el funeral de Chiquito, la boda de los Manzanares y la relación de ida y vuelta entre Gil Salgado y María Jesús Ruíz completan la portada.