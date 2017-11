Selena Gomez reaparece en los American Music Awards 2017 con un cambio radical

Selena Gómez está viviendo un buen momento personal y profesional, tras conocerse que ha vuelto con Justin Bieber, la cantante regresaba a los escenarios tras estar un año alejada de ellos debido a su aparatosa enfermedad.



Hace un par de meses, Selena Gómez recibía un trasplante de riñón de su amiga Francia Raísa, lo que le salvó la vida ya que la enfermedad se le complicaba cada vez más. La cantante, que parece encontrarse muy feliz, se estrenaba de nuevo en los American Music Awards, la gala que marcó su regreso a la música.



Pero lo que más ha impactado, ha sido el cambio de look de la artista, y es que reaparecía con el pelo teñido de rubio platino, se plantó en los premios con un rubio nirvana, que consiste en combinar las raíces negras con el rubio platino.





Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 4:22 PST

La artista publicaba además en su Instagram una foto de ella con una amiga, en la que aparecía ya con su cambio de look, y escribía: "Así que ahora soy rubia", y la opinión general de sus seguidores era positiva, la mayoría publicaron comentarios positivos, demostrando quey no solo por el tono de su pelo si no porque después de una mala racha la vida vuelve a sonreír a la cantante y visto lo visto parece que no va a dejar pasar esta oportunidad y promete dar caña lo que queda de año.