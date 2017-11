Un balcón lleno de secretos en Mónaco

"Lo que esconde el balcón de Mónaco" es el gran titular de la portada de esta semana de "¡Hola!" que también podría servir para una película de miedo, por ejemplo. Pero nada más lejos de la realidad. La revista escruta a todos y cada uno de los personajes de palacio con motivo de la fiesta nacional del Principado, el pasado domingo. Glamour y belleza no faltaron de mano de Carolina y su hija Carlota, y de las nueras y cuñadas de éstas, Beatriz Borromeo y Tatiana Santo Domingo; no faltaron Charlène, Estefanía con su hija pequeña (Camille Gotlieb); los hombres de la casa; y los retoños, que en Mónaco los hay a pares. Todos posaron durante la fiesta y, según la revista, detrás de esas imágenes se esconden celos, rivalidades por lucir el mejor modelo y también secretos como la llegada de nuevos niños a la familia o anuncios inminentes de bodas. Habrá que esperar. Con Carlota y su hijo Raphael reinando a toda página con una gran foto, la portada de "¡Hola!" dejó poco sitio para más historias, pero si alguna se la ha merecido ha sido la del baile que se marcó la Reina Letizia durante su visita a México. Carmen Martínez-Bordíu da cuenta del delicado estado de salud de su madre, Carmen Franco: "Tengo miedo a perderla, pero intento disfrutar de ella todo lo que puedo".

En "Lecturas" dan en el clavo en el quiosco con Saúl Craviotto, al que presentan como la revelación de "Masterchef", programa de cocina de televisión que ayer en torno a la medianoche anunció que precisamente el deportista y policía destinado en Gijón ha ganado. La periodista Ana Pastor es noticia por su nuevo programa y la revista la presenta a toda portada tras una entrevista en la que habla de sus orígenes y su familia. "Mi madre no pudo estudiar, no sabe leer ni escribir bien", señala la presentadora. El clan Bosé tiene problemas económicos y la matriarca, Lucía, debe dar cuenta ante el juez de la venta de un Picasso que supuestamente pertenecía a su asistenta de toda la vida. Otro clan, el Boyer, no está muy contento con la boda de la pequeña de la familia, Ana, hija de Miguel y de Isabel Preysler. Se casa en diciembre y parece que no ha invitado a sus hermanos (por parte de padre) mayores. "No nos tiene cariño", lamenta Laura Boyer.

Anne Igartiburu cumple 20 años al frente de "Corazón" y lo celebra en "Semana" con una entrevista, en la que se deshace en elogios a su marido, el músico Pablo Heras Casado. La revista lleva a portada a Susanna Griso, que ayer mismo enterró a su madre. Y la guapa Eva González, embarazada, habla de su próxima maternidad: "Es niño pero aún no tenemos pensado el nombre".

Otra que cuenta las horas para ver la cara de su bebé es la actriz Silvia Abascal, a la que "Diez Minutos" ha fotografiado de paseo con su pareja y embarazadísima. Ana Pastor ya es madre y desvela que en casa es una especie de "mama Merkel". Mari Carmen, la famosa ventrílocua y "madre" de "Doña Rogelia" o "Rodolfo", habla en una entrevista de las veces que se ha difundido que ha muerto. "Aluciné", dice la artista. Y no es para menos. Y alucinados deja a todos Carmen Martínez Bordíu. "He vivido toda mi vida sin trabajar", espeta en una entrevista que la revista exhibe a toda portada. Cada uno que saque sus propias conclusiones.