Shakira dice que no vivió en España pero la Fiscalía lo niega

Ayer conocíamos el enfrentamiento de Shakira contra la Agencia Tributaria, desde donde se solicitaba a la Fiscalía una denuncia contra la cantante colombiana por supuesto delito fiscal entre los años 2011 y 2014. Ahora fuentes fiscales confirman la noticia a Europa Press y desvelan la intención de la Fiscalía de Barcelona de citar a Shakira para interrogarla.

Aunque aun no se ha fijado una fecha nos confirman que la citación está prevista y que la artista tendrá que declarar delante de un juez en Barcelona. El Ministerio Fiscal tiene abiertas desde diciembre diligencias de investigación a la cantante por un presunto delito fiscal entre 2011 y 2014 y se pronunciará antes de seis meses. Hacienda sostiene que entre estos años Shakira tenía que haber declarado como residente en España sus ingresos generados en todo el mundo y no solo los obtenidos en España. La artista estableció su residencia a todos los efectos en 2015. Sin embargo, la cantante afirma haber residido más de seis meses al año en determinados paraísos fiscales, pero fuentes fiscales lo niegan con rotundidad "cuando es de conocimiento público que no es así".

En todo caso, han puntualizado que harán un pronunciamiento sobre el fondo una vez terminen las diligencias de investigación a mediados de junio, cuando decidirán si se denuncia el caso al juzgado, se archiva o piden otro plazo de seis meses al Fiscal General del Estado.

Hacienda defiende que durante estos años Shakira debería haber declarado como residente en España y tributado al fisco español, por lo que considera que sería un delito agravado por el importe defraudado y gravado con dos años de condena, pese a que en el caso del año 2011 ya habría prescrito.