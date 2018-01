Crisis: la Pantoja deja a su hija sin trabajo y Jorge Javier, a punto de romper con su novio

Ya tardaba el clan Pantoja en regresar a las portadas de las revistas; casi echamos enero fuera y aún no habían abierto la boca. Hasta hoy. Isabel y su hija Chabelita vuelven con fuerza: la primera ha dejado a su hija sin trabajo, tal y como explica "Lecturas". Tiene su miga: pues la tonadillera le informó por Whatsapp de que la echa de la empresa que ambas fundaron hace menos de un año, y todo porque no le ha gustado que la joven contase intimidades de "Cantora".

María Lapiedra va poco a poco conquistando la calma después del ajetreado inicio de año al divorciarse de su marido tras destaparse su relación clandestina con Gustavo, quien a su vez ha roto con su mujer después de 30 años. Uno se queda sin respiración. Lapiedra no. Y posa feliz con sus dos hijas en la portada de "Lecturas", al tiempo que desvela su gran trauma: ser abandonada de pequeña por su madre. Así las cosas, la guapa actriz es fuerte y no le asusta cualquier cosa. Jorge Javier también tiene su cuota de popularidad, pues revela sus más y sus menos con Risto Mejide cuando grababan el programa "Got talent".

Almibarada viene "Hola", llena de bebés y bodas a la vista. Anna Kournikova y Enrique Iglesias presentan a sus mellizos, o más bien la revista presenta a los retoños de la famosa pareja. Echan mano de las fotos que ambos difundieron en las redes sociales y emplean los comentarios del resto de la familia: Isabel Preysler dice que los pequeños se crían muy bien, Julio José asegura que su hermano es un padrazo y Tamara se explaya con descripciones. Dos parejas preparan enlace: Alejandra, Duquesa de Suárez, y su novio de toda la vida pasarán por el altar en abril, y Eugenia de York (la hija pequeña de Sarah Ferguson) hará lo mismo este año, aún sin fecha, pero sí con escenario, Windsor, donde su primo Enrique de Inglaterra se casará en mayo con Meghan Markle.

Alba Carrillo sigue a lo suyo, convencida de llegar hasta el final. Desde la portada de "Semana" proclama contundente que no cederá a Fonsi Nieto la custodia del hijo que tienen en común. El presentador Roberto Leal ofrece una entrevista para mostrar aspectos desconocidos de su vida más allá de la pequeña pantalla, y Carmen Martínez-Bordíu sale en una foto pero sin abrir la boca: su familia, los Franco, la han silenciado, según la revista.

Jorge Javier se convierte en "Diez Minutos" en el protagonista porque han descubierto que atraviesa una gran crisis con su pareja, Paco, y estarían muy cerca de la ruptura. Ambos han sido fotografiados por la calle con cara de pocos amigos, la verdad, aunque vestidos muy monos y estupendos. En la calle son el resto de fotografías que completan la portada de la revista: Silvia Abascal de paseo con su hija recién nacida, Leona; el cocinero Sergi Arola, que poco a poco salda sus deudas y levanta cabeza; y María Patiño, que se fue a Ámsterdam de escapada romántica.