Malú, desolada tras la pérdida de su "amor incondicional"

Malú ha publicado en su Instagram una imagen intentando expresar todo el dolor que siente por la pérdida de Lola. La cantante ha escrito un mensaje, junto a la imagen, que ha conmovido a muchos de sus seguidores.



"Mi gente.. se ha ido mi Lola... mi pequeño demoniete... mi loquita... Once años de amor incondicional... Once años de pises descontrolados y desesperantes... Once años de una vida.... Gracias Lolita mía", escribió la artista en sus redes en homenaje a su perra.





Parece que ésta estaba muy unida a su perrita, con quien compartía muchos momentos. Es una pérdida muy dura para la cantante porque Lola llevaba acompañándola once años. Malú escribió el mensaje en Instagram con un toque de humor, aunque la cantante quiso aprovechar para agradecerle a Lola que hubiese permanecido con ella tanto tiempo.Algunas compañeras de profesión de Malú, comotambién expresaban su dolor en Instagram tras perder a sus mejores amigos caninos. Y es que aunque para muchos sean sólo perros, para ellas son compañeros, amigos o incluso algunas dirían que como sus hijos.Esperamos que la artista pueda reponerse pronto de esta triste pérdida, y sienta el apoyo de todos los suyos y el calor de sus seguidores en estos difíciles momentos para ella.