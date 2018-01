Isa Pantoja: "Viene una de las mejores etapas para mí"

Isa Pantoja parecía estar pasando por uno de sus peores momentos, entre el enfrentamiento con su madre y su todavía marido hablando de ella y su familia en los platós, la hija de Isabel Pantoja no había hablado sobre el tema en sus redes sociales todavía.



Pero parece que Chabelita se ha cansado de callar y ha anunciado en su Instagram que publicará una buena noticia en breves: "No pierdo un segundo con las críticas, no pierdo un segundo con los halagos. No pierdo un segundo. #VIVE. Os diré, que viene una de las mejores etapas de mi vida. Os diría muchas cosas, pero una de ellas la podréis saber en menos de 72h... Bueno, mejor dicho, podréis VERLO!! tic tac...".





La hermana de Kiko Rivera ha dejado las redes sociales revolucionadas con su advertencia, muchos de los seguidores aseguran, lo que supondría una muy buena noticia, aunque es probable que se trate del reality que va a protagonizar.Como ella misma ha confesado, tendremos que esperar 72 horas para saber de qué hablaba Isa Pantoja.