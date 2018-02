La exclusiva cena de Zaplana con Ágatha Ruiz de la Prada

En medios políticos y sociales está siendo muy comentada la exclusiva de la revista Lecturas (distribuida el domingo con Levante-EMV) que recoge al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y a la diseñadora de moda Ágatha Ruiz de la Prada saliendo de un restaurante de Madrid tras cenar juntos.

Separada hace un año del exdirector de El Mundo Pedro J. Ramírez, ella declaraba recientemente: «Durante 30 años me he aburrido mucho. El innombrable no tenía un solo amigo»