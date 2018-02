Ewan McGregor vuelve a estar soltero tras su ruptura con Mary Elizabeth Winstead

Ewan McGregor se ha quedado soltero; su novia, la actriz Mary Elizabeth Winstead a la que conoció rodando 'Fargo' se ha cansado de que la llamen "rompe hogares".



El actor rompió su longevo matrimonio de 22 años con Eve Mavrakis, con la que tiene cuatro hijas, para estar con su compañera de reparto. No obstante, Winstead ha puesto fin a la relación de forma inesperada, harta de la presión y los insultos que recibía, ya que el actor empezó su romance con la intérprete cuando todavía estaba casado.









EXCLUSIVE: Ewan McGregor´s marriage feared ´over´ as wife makes big move after he was seen kissing co-star https://t.co/ZJlNG6Hi8H pic.twitter.com/ystOgCYqVy